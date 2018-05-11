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Общество

Принять участие в экоквесте «Вода России» приглашает Минприроды РФ псковских студентов

До 25 мая студенческие команды вузов Псковской области могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту «Вода России», который направлен на внедрение в вузах технологий водосбережения и снижение прямого водного следа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе движения «ЭКА».

Отмечается, что регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале вода.вузэкоквест.рф. Организатором квеста выступает Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России» при поддержке Движения ЭКА. Квест продлится до 25 мая.

Во время квеста студенческим командам предстоит выполнить 10 творческих заданий, среди которых: тест на знание проблем гидросферы, создание видеоклипа, выявление возможных протечек воды в вузе и другие.

«Для нас очень важно знакомить студенческую молодёжь с природоохранной тематикой, так как в скором времени они станут специалистами, и от них будет зависеть то, как будут решаться экологические проблемы в нашей стране. Мы надеемся, что получив знания и освоив навыки заботы о природе и сбережения водных ресурсов, студенты смогут передать этот опыт своим сверстникам и будущим поколениям», – отметил министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

Добавим, что победителей и призеров квеста ждут экопризы, гранты на реализацию собственных экопроектов, а также участие в международных экологических стажировках. Вузы, команды которых отлично справятся с выполнением заданий квеста, будут приглашены вступить в ассоциацию «зеленых» вузов России. Она представляет собой общероссийское молодежное экологическое объединение вузов, внедряющих на своей базе экологические практики и принципы устойчивого развития. На сегодняшний день к ассоциации присоединились 42 российских университета, среди которых – МГИМО, СПбГУ, РУДН, НИУ ВШЭ и другие.

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