Заседание Общественного совета при УМВД пройдет в Пскове 23 мая

15:48, 11 мая 2018, ПАИ

23 мая в зале коллегий УМВД России по Псковской области (Октябрьский проспект, 48) пройдет очередное заседание Общественного совета.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, в повестке дня предусмотрено несколько актуальных тем. Будет рассмотрен, в частности, вопрос о трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и их ресоциализации.

Участники заседания обсудят и утвердят также план работы Общественного совета при УМВД России по Псковской области на второе полугодие 2018 года.