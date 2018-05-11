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Спорт

К 1 сентября будет отремонтирован спортзал в Ротовской школе Печорского района

К 1 сентября в Ротовской школе отремонтируют спортивный зал, сообщил глава администрации Печорского района  Дмитрий Сопотов на круглом столе «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт». Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Люди хотят заниматься спортом круглогодично. Мы благодарны «Единой России», что все происходит поэтапно. Сейчас все процедуры по спротзалу завершаем, чтобы все было исполнено в срок и грамотно», - отметил Дмитрий Сопотов.

По его словам, появление нового спортзала даст возможность готовиться к ГТО и развивать спорт в сельской местности. «Мы заинтересованы в хороших подрядчиках, если есть подрядчик, то и все задачи нам по плечу. Должны закончить к 1 сентября», - добавил Дмитрий Сопотов.

Депутат Псковского областного Собрания, координатор партийного проекта «Детский спорт» Юрий Сорокин еще раз обратил внимание главы района на необходимость выбрать грамотных подрядчиков и соблюсти сроки ремонта.

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