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Общество

Лучший школьный спортклуб Псковской области поедет на Черное море

Лучший школьный спортклуб Псковской области поедет в августе в лагерь «Смена» на Черное море. Об этом сообщил директор физкультцентра «Дельфин» Николай Агафонов на круглом столе «Реконструкция спортивных залов всельских школах» в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» сегодня, 11 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Агафонова, в этом году, чтобы поднять авторитет школьных спортклубов, проводится их смотр-конкурс. Его участники должны до 15 мая предоставить информацию о своей работе.

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