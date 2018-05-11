Лучший школьный спортклуб Псковской области поедет на Черное море

13:01, 11 мая 2018, ПАИ

Лучший школьный спортклуб Псковской области поедет в августе в лагерь «Смена» на Черное море. Об этом сообщил директор физкультцентра «Дельфин» Николай Агафонов на круглом столе «Реконструкция спортивных залов всельских школах» в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» сегодня, 11 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Агафонова, в этом году, чтобы поднять авторитет школьных спортклубов, проводится их смотр-конкурс. Его участники должны до 15 мая предоставить информацию о своей работе.