21 миллион рублей пойдёт на ремонт 16 сельских спортзалов в Псковской области

13:35, 11 мая 2018, ПАИ

В Псковской области в этом году в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» планируется отремонтировать 16 спортзалов в сельских школах, на эти цели выделен 21 млн рублей. Об этом сообщил начальник Государственного управления образования Псковской области Александр Седунов на круглом столе «Реконструкция спортивных залов в сельских школах» в рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» 11 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации. Ранее в рамках партпроекта уже были отремонтированы 47 спортзалов.

Александр Седунов отметил, что все участвующие в проекте спортзалы, должны быть отремонтированы к 1 сентября. Он подчеркнул, что необходимо внимательно следить за подрядчиками, за качеством работ, а также учитывать интересы школы при закупе оборудования и спортивного инвентаря.

Директор физкультурного центра «Дельфин», активист партпроекта Николай Агафонов сообщил, что целью партийного проекта является не только ремонт спортзалов, но и увеличение доли людей, которые занимаются спортом, а также открытие спортклубов.

По его словам, работа по ремонту спортзалов разбита на несколько этапов: подписание соглашений, проведение аукционов на выполнение работ и подписание контрактов (до 20 июня), контроль со стороны муниципалитета и Управления капительного строительства, предоставление материалов (таблица и фотографии до ремонта). До 29 августа должна пройти приемка работ, а к концу сентября должна быть предоставлена вся финансовая и отчетная документация.

Николай Агафонов отметил, что последний этап является одним из самых болезненных: «Нужно показать, что выделенный 21 миллион расходуется согласно законодательству».