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Общество

Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово

В рамках работы по составлению научно-проектной документации в церкви Успения в селе Мелетово Псковского района проводятся археологические работы, в ходе которых были открыты остатки каменных конструкций разных периодов истории храма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Накануне состоялось выездное рабочее совещание, посвященное обсуждению результатов архитектурно-археологических изысканий. В нем приняли участие председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева, представители Археологического центра, Псковского филиала института «Спецпроектреставрация» и пользователя памятника — Псковского музея-заповедника.

Специалисты отмечают, что начавшиеся археологические работы подтвердили необходимость серьезных исследований уникального памятника архитектуры. Полученная археологами информация требует комплексного осмысления. Среди наиболее важных проблем: определение архитектурно-строительной периодизации объекта, состояние и глубина заложения фундаментов, определение причин аварийного состояния храма и так далее.

Напомним, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово — единственный сохранившийся до наших дней памятник псковской монументальной живописи XV века, и в настоящий момент находится в остро аварийном состоянии. Надежду на восстановление он получил благодаря врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, который после вступления в должность оперативно отреагировал на призывы общественности спасти уникальное учреждение.

Разработкой научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения занимаются Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (Москва). Археологические исследования выполняют сотрудники Археологического центра Псковской области.

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