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Триммер, компрессор и две бензопилы украл великолучанин из сарая

Сотрудники ОМВД России по Великим Лукам установили гражданина, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в ночь на 9 мая из сарая по улице Веселой в Великих Луках через незапертую дверь 41-летний безработный, ранее судимый великолучанин похитил у местной жительницы триммер, компрессор и две бензопилы. Причиненный ущерб составил 13 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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