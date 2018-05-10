Триммер, компрессор и две бензопилы украл великолучанин из сарая

13:39, 11 мая 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Великим Лукам установили гражданина, подозреваемого в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в ночь на 9 мая из сарая по улице Веселой в Великих Луках через незапертую дверь 41-летний безработный, ранее судимый великолучанин похитил у местной жительницы триммер, компрессор и две бензопилы. Причиненный ущерб составил 13 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.