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Общество

Фильм «На уровне глаз» покажут в рамках фестиваля «Другое искусство» в Пскове

17 мая в медиахолле Псковского театра драмы состоится показ фильма «На уровне глаз» режиссеров Эви Гольдбруннер и Йоахима Дольхопфа (Германия). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, картина покажет насколько чужое мнение и стереотипы разделяют людей и, порой, стеной встают на пути к мечте.

«На уровне глаз» рассказывает историю Михаэля, мальчика из детского дома, о его пути к семье. «Михаэль, узнав, что его отец жив, пишет ему письмо в надежде обрести настоящего друга и защитника. Он откликается на письмо сына, о существовании которого даже не подозревал, ему хочется попробовать себя в роли отца. Но долгожданная встреча рушит все мечты. Готов ли мальчик принять отца, рост которого ниже, чем у самого Михаэля? И сыну, и отцу понадобится время, чтобы понять – между ними больше общего, чем у обычных отца и сына», - говорится в описании к фильму.

«На уровне глаз» получил приз VIII Международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» и был признан жюри самым жизнерадостным фильмом.

Начало кинопоказа в 20:00.

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