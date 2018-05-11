14 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний

15:50, 11 мая 2018, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 14 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за апрель. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в апреле стали Аман Тулеев (Кемеровская область), Владимир Константинов (Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург). Последнее место занимает председатель Думы Чукотского АО Александр Маслов.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 44 тысяч 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг основан на «Медиаиндексе» – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение индекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.