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Общество

Псковский боксер Артур Акавов сразится сегодня с аргентинцем Гонсало Корией в Латвии

Сегодня, 12 мая, в 19:00 в Риге на площадке Arena Riga состоится бой псковского боксёра Артура Акавова с аргентинцем Гонсало Корией. Бой будет транслировать телеканал «Матч! Боец».

Ранее Артур Акавов отметил, что для него это важный бой, победа в котором выведет его в топ-15 мирового рейтинга. Спортсмен сообщил, что усердно готовился к бою, занимался физическими нагрузками в Пскове, а спарринги проводил в Санкт-Петербурге.

Своего соперника Акавов охарактеризовал как достойного и быстрого боксёра.

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