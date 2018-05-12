Псковский боксер Артур Акавов сразится сегодня с аргентинцем Гонсало Корией в Латвии

15:39, 12 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 12 мая, в 19:00 в Риге на площадке Arena Riga состоится бой псковского боксёра Артура Акавова с аргентинцем Гонсало Корией. Бой будет транслировать телеканал «Матч! Боец».

Ранее Артур Акавов отметил, что для него это важный бой, победа в котором выведет его в топ-15 мирового рейтинга. Спортсмен сообщил, что усердно готовился к бою, занимался физическими нагрузками в Пскове, а спарринги проводил в Санкт-Петербурге.

Своего соперника Акавов охарактеризовал как достойного и быстрого боксёра.