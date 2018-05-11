В псковском филиале академии ФСИН продолжат развивать волонтёрство

16:45, 11 мая 2018, ПАИ

Коллектив псковского филиала Академии ФСИН России призвали продолжить работу по всем направлениям волонтерской деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. На служебной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава сотрудникам напомнили, что 2018 год в России объявлен годом волонтера и добровольца, поэтому важно уделять особое внимание проведению социально значимых мероприятий.

Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков рассказал об истории добровольной помощи со времен Древней Руси и напомнил, что в вузе волонтерская деятельность ведется на протяжении многих лет. В 2010 году было даже принято решение оформить волонтерскую работу в отдельное направление в составе органов самоуправления курсантов, студентов и слушателей под названием «Волонтерское движение». Тогда был разработан ряд социальных программ и проектов, которые и по сей день активно реализуются, например, при работе с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Кроме того, на сегодняшний день волонтеры псковского филиала Академии ФСИН России проявляют себя в мероприятиях как патриотической направленности, так и антинаркотической деятельности, проводя ежегодный мониторинг наркоситуации в Псковской области.

На служебной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава руководств вуз отметило, что волонтерская и добровольческая деятельность в псковском филиале академии должна быть продолжена при тесном взаимодействии с администрациями Псковской области и Пскова, силовых ведомств региона. При этом каждый сотрудник должен внести свой посильный вклад в развитие этого социально значимого направления.