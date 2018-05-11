48 человек привлекли к ответственности за кражу электроэнергии с начала года в Псковской области

15:30, 11 мая 2018, ПАИ

С начала 2018 года в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выявлено безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на 11,5 млн рублей. Общий объем выявленного неучтенного энергопотребления составил свыше 6,5 млн кВтч. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, по данным службы безопасности, с начала года по фактам незаконного потребления электроэнергии было привлечено к административной ответственности 48 граждан.

Для выявления нечестных потребителей и в рамках реализации программы по снижению потерь в сетях «Псковэнерго» служба безопасности энергокомпании совместно с работниками ОАО «Псковэнергоагент» регулярно проводят рейды и выездные «перекрестные» проверки в различные районы области. В ходе работы «в очагах потерь», определенных на основе балансов технического учета, замеров нагрузок, анализа фактических оплат потребителей и иных методов за 4 месяца 2018 года в регионе было выявлено и составлено 246 актов по фактам безучетного и 30 актов по фактам бездоговорного электропотребления.

В минувшем месяце факты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии были выявлены в Невеле, Пскове, Великолукском, Островском, Псковском и Пыталовском районах. В ряде случаев «предприимчивые» абоненты похищали электроэнергию путем наброса проводов на линии электропередачи. В других устанавливали магниты на приборах учета, которые блокировали работу счетного механизма и позволяли не учитывать потребляемые энергоресурсы. Также специалисты энергокомпании выявляли разделки вводных кабелей до приборов учета, благодаря которым «бесплатно», минуя приборы учета, обеспечивались электроэнергией целые дома с котлами отопления. К примеру, житель улицы Войсковой в Пскове, воспользовавшись этой методикой, попытался спрятать такую «левую» розетку под умывальником. От нее были запитаны все электроприборы в доме.

Как отметили в управлении реализации услуг, за неучтенную электроэнергию недобросовестным потребителям приходится платить в несколько раз дороже, чем за фактически израсходованную. В этом случае начисления производятся не по показаниям прибора учета, а по специальной расчетной методике согласно действующему законодательству.

Так, за самовольное подключение к электрическим сетям и использование электроэнергии без учёта по статье 7.19 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан до 15 тысяч рублей помимо взыскания суммы причиненного ущерба. На должностных лиц – от тридцати до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного до двух лет, на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

«Псковэнерго» напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения у соседей, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия «Псковэнерго»: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.