Порошок, бритву и спиртное пытался украсть пскович из магазина на Юбилейной

14:23, 11 мая 2018, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, подозреваемого в краже из торгового зала в магазине на улице Юбилейной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Прибыв на место происшествия, экипаж вневедомственной охраны задержал 39-летнего псковича, который похитил стиральный порошок, бритвенный станок и спиртное.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.