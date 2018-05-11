На создание объектов по переработке и сортировке отходов в регионы поступит 1 млрд рублей

16:42, 11 мая 2018, ПАИ

1 млрд рублей направлен в этом году в регионы России на создание объектов по переработке и сортировке отходов. Об этом заявил исполняющий обязанности Министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе селекторного совещания с региональными органами власти, которое состоялось 11 мая в МЧС России, сообщает пресс-служба Минприроды России.

По словам Сергея Донского, на выделенные средства будут созданы 22 объекта в 15 субъектах РФ общей мощностью 875 тысяч 85 тонн. В 2019 году откроются 39 объектов в 22 субъектах РФ. В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 240 объектов обработки и утилизации отходов, из них 111 создано в 2017 году.

Сергей Донской также напомнил участникам селекторного совещания, что в декабре 2017 года были приняты дополнительные изменения в закон по актуализации территориальных схем и разработке их электронных версий, что позволит отражать динамику развития отрасли и размещать данные в режиме онлайн.

«Электронные версии позволят гражданам отслеживать планируемое строительство или реконструкцию объектов обращения с отходами, объемы соответствующих капитальных вложений, прогнозные значения предельных тарифов, и в целом, целевые показатели развития отрасли», - отметил он. Сергей Донской призвал в кратчайшие сроки начать актуализацию территориальных схем.

Он также подчеркнул, что отстающие в развитии системы управления отходами регионы на сегодня не могут аргументировать нарушения сроков несовершенствами законодательства. «В рамках реализации 458 Федерального закона было приняты 30 нормативных правовых актов, вся нормативно-правовая база готова, и на сегодняшний день нет никаких препятствий для перехода на новую систему обращения с отходами», - отметил Сергей Донской.