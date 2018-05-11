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Общество

Псковский массажист предстанет перед судом за совращение несовершеннолетней

В Псковской области массажист предстанет перед судом за совращение несовершеннолетней девушки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

1 апреля 33-летний массажист одного из оздоровительных центров в ходе сеанса совершил в отношении несовершеннолетней клиентки развратные действия.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия). Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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