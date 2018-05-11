Глория Тесля: Буклеты «Улицы Героев» пользуются популярностью

15:28, 11 мая 2018, ПАИ

«Буклеты «Улицы Героев» пользуется популярностью», – сообщила корреспонденту Псковского агентства информации инициатор проекта, студентка Псковского государственного университета Глория Тесля.

Напомним, акция «Улицы Героев» — проводится при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Ведерникова в рамках проекта #команда2018. Ее цель — рассказать жителям истории жизни людей, совершивших подвиги в годы Великой Отечественной войн, и тем самым актуализировать подлинный смысл названий некоторых улиц.

«Итоги акции «Улицы Героев», в целом, положительные, – рассказала Глория Тесля. – Многие пишут лично, интересуясь, где можно получить ещё одну копию буклета. История интересна нашим людям, а это главное».

По ее словам, волонтеры в будущем постараются улучшить проект, чтобы его сделать еще более интересным для молодого поколения.

Отметим, что волонтеры раздали жителям Псковской области 75 тысяч брошюр с историями о Героях Советского Союза, чьи имена увековечены в названиях улиц. Также в Псковской области на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, появятся таблички с QR-кодами.