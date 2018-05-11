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Общество

Жанна Малышева: Заявка на восстановление членства Псковского заповедника в Союзе музеев – правильный шаг

«Псковский музей-заповедник подал заявку на восстановление членства в союзе. Думаю, это правильный шаг и необходимость», - заявила председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева в ходе брифинга членов Союза музеев России по вопросам повторного вступления псковского музея-заповедника в Союз, который проходит сегодня, 11 мая, в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Жанны Малышевой, визит коллег из Союза музеев связан с тем, чтобы увидеть ситуацию на месте, познакомиться с коллективом заповедника, понять перспективы и стратегическую линию, для продвижения на туристическом уровне.

Генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева отметила, что Псковский музей-заповедник - один из старейших в России, с уникальной коллекцией, профессиональным, творческим коллективом. Она также подчеркнула, что в музее есть и «хорошая, молодая плеяда сотрудников».

«Мы видели молодые лица с горящими глазами. Это очень важно. Музей, конечно, прежде всего, хранитель древностей, их популяризатор и исследователь. Мы увидели удивительную работу реставрационную, которая сейчас проходит в музее. Главное, что для просвещения, для хранения, для создания рабочих мест в регионе, в музее-заповеднике будут созданы современные условия работы и наше музейное сообщество будет с гордостью об этом рассказывать. Конечно, помимо реставрации здания должно быть соответствующее оборудование, туристические маршруты. Условия для культурно-познавательного туризма здесь очень хороши», - заметила Наталья Григорьева.

Кроме того, она рассказала, что коллектив музея-заповедника готов работать в нынешнем составе, а также подчеркнула, что у нее сложилось хорошее впечатление. Несмотря на то, что есть проблемы, над которым нужно работать, по словам Натальи Григорьевой, музейный коллектив свои задачи знает. 

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