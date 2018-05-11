Акция «Единой России» «Светлый подъезд» стартовала в Псковской области

16:50, 11 мая 2018, ПАИ

В Псковской области стартовала акция «Светлый подъезд». Она продлится до середины мая, и за это время активисты партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» проверят более 260 многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Мы все платим за общедомовые нужды, а иногда и за неоказанную услугу, поскольку не всегда прописанные нормативы соответствуют реальному положению дел», - отметил региональный координатор партпроекта Алексей Кириллов. По его словам, выборочная проверка и обращения граждан позволят установить, где управляющие компании не используют энергосберегающие лампы и вовремя не производят замену перегоревших, и оказать помощь в восстановлении неисправного освещения.

Присоединиться к акции организаторы приглашают всех жителей Псковской области. Для этого необходимо отправить письмо на электронный адрес: jkh60@mail.ru, описав ситуацию с освещением подъездов своего дома и приложив фотографии. Также этой информацией можно поделиться в социальных сетях.

Результаты акции «Светлый подъезд» будут направлены в управляющие организации и региональные органы государственного жилищного надзора.