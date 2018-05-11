0
18:01
Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
17:53
РЕВИЗИЯ: Турбаза «Алоль»
17:17
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
17:16
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
17:14
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области
17:07
Мужчина на кухне – 2.0. №18. Гречневая лапша с курицей и овощами
16:13
Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей
Еще новости
Общество

Акция «Единой России» «Светлый подъезд» стартовала в Псковской области

В Псковской области стартовала акция «Светлый подъезд». Она продлится до середины мая, и за это время активисты партийного проекта  «Единой России» «Школа грамотного потребителя» проверят более 260 многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Мы все платим за общедомовые нужды, а иногда и за неоказанную услугу, поскольку не всегда прописанные нормативы соответствуют реальному положению дел», - отметил региональный координатор партпроекта Алексей Кириллов. По его словам, выборочная проверка и обращения граждан позволят установить, где управляющие компании не используют энергосберегающие лампы и вовремя не производят замену перегоревших, и оказать помощь в восстановлении неисправного освещения.

Присоединиться к акции организаторы приглашают всех жителей Псковской области. Для этого необходимо отправить письмо на электронный адрес: jkh60@mail.ru, описав ситуацию с освещением подъездов своего дома и приложив фотографии. Также этой информацией можно поделиться в социальных сетях.

Результаты акции «Светлый подъезд» будут направлены в управляющие организации и региональные органы государственного жилищного надзора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
11 мая 2018
Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
11 мая 2018
Tele2 обеспечила безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах на всех пакетных тарифах
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
11 мая 2018
Майская акция проходит в сервисном центре «Псков-Лада»
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области
11 мая 2018
Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области
Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей
11 мая 2018
Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей 1
Дмитрий Месхиев останется на посту худрука Псковского драмтеатра
11 мая 2018
Дмитрий Месхиев останется на посту худрука Псковского драмтеатра 3
Глория Тесля: Буклеты «Улицы Героев» пользуются популярностью
11 мая 2018
Глория Тесля: Буклеты «Улицы Героев» пользуются популярностью 1
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово
11 мая 2018
Археологические исследования проводятся в псковской церкви Успения в Мелетово

Идет загрузка...