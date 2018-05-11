Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей

16:13, 11 мая 2018, ПАИ

11 мая делегации Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Логойского района Минской области Белоруссии посетили мемориалы жертвам фашизма на месте концентрационного лагеря для военных и гражданских лиц «Дулаг-100» и в деревне Красуха Порховского района. Сопровождал гостей глава района Виктор Степанов, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Делегации возложили цветы к мемориалам. На месте бывшей деревни Красуха, сожженной немецкими оккупантами в 1943 году, состоялась закладка березовой «Аллеи памяти».

Виктор Степанов отметил, что та война стоила огромных жертв, и жизни людей деревни Красухи легли в копилку Победы. «Мы никогда не должны об этом забывать», - заявил он. Глава района также добавил, что память о людях, погибших на той войне, не должна уйти в прошлое, нужно сделать все, чтобы сохранить эту память на историческом, генетическом уровне. Также он заявил, что никогда не должна быть пересмотрена история. По его словам, 9 мая - это праздник всех союзных государств, объединяющий людей в том, что никогда не должно быть забыто.

Кроме того, Виктор Степанов подчеркнул, что таких деревень, как Красуха, сотни, и нужно создать собирательный образ сожженных и погибших деревень России, Белоруссии, поэтому формируется объединение, которое будет сотрудничать по увековечиванию и сохранению памяти о сожженных деревнях и заживо сожженных в них людях немецкими оккупантами.

Депутат заксобрания Ленинградской области Марина Левченко отметила, что в эти праздничные дни всегда осознаешь, что уходят в историю годы Великой Отечественной войны. Она подчеркнула, что до сих пор все помнят Красуху, помнят Хатынь. Она обратилась к присутствующим юнармейцам с призывом помнить об этих событиях. Марина Левченко и выразила надежду, что появится международное движение сожженных деревень.

В свою очередь заместитель председателя Логойского районного исполнительного комитета Белоруссии Лариса Ераховец выразила слова скорби в память трагедии на земле Красухи. По ее словам, белорусы и россияне как братья, у Хатыни и Красухи одинаково трагическое прошлое. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти погибшим, и, чтобы такие трагедии никогда больше не повторились. Пусть этот памятник служит сближению людей», - заявила она.

Кроме того, председатель президиума Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александр Веретин подчеркнул, очень хорошо, что в Псковской области и Белоруссии так внимательно относятся к истории, стараются содержать в достойном виде мемориалы, памятники, много внимания уделяют работе с молодежью. Он также сообщил, что в весеннюю сессию в Санкт-Петербурге примут закон о дне партизанской славы. «Хотелось бы, чтобы эти трагедии, связанные с Красухой, Большим Заречьем, были известны и понятны. Важно, чтобы день памяти сожженных деревень был установлен на общероссийском или даже международном уровне», - отметил Александр Веретин.

Он выразил надежду, что заложенная сегодня «Аллея памяти» будет расти, деревья будут сажать делегации и из других регионов.

Заместитель главы администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район по социальным вопросам Ольга Кущинская отметила, что в Волосовском районе более 30 сожженных деревень. Она также сообщила, что представители поискового отряда района привезли капсулу снаряда с землей из Большого Заречья, чтобы она заняла достойное место в музее Красухи.

Затем участники митинга почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу и посадили березовую аллею у подножия памятника «Скорбящей псковитянке».