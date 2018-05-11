Директор «Исаакиевского собора»: У Псковского заповедника огромные возможности по выставочной деятельности в России и за рубежом

16:35, 11 мая 2018, ПАИ

У Псковского музея-заповедника огромные возможности по выставочной деятельности в крупных музеях России и за рубежом. Об этом заявил генеральный директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров на брифинге членов Союза музеев России по вопросам вступления Псковского заповедника в Союз музеев сегодня, 11 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Юрий Мудров подчеркнул, что Псковский заповедник в состоянии показывать серьезные выставки из своего собрания. «Есть возможность показывать тематические выставки. Про древнерусские коллекции молчу – там вообще шедевр на шедевре. Желаю успехов, надеюсь, что у музея всё будет хорошо, предпосылки для этого хорошие», - сказал он.

По словам Юрия Мудрова, дела в Псковском музее-заповеднике обстоят лучше, чем казалось: «В музее много проблем, но работы ведутся, важно, чтобы они не стали авральными».

«Недавно была коллегия в Минкульте, оказывается, посетители музеев вышли на первые места по своему количеству: они обогнали театры, кинотеатры, – рассказал генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Сергей Архангелов. – Музеи посещают 125 млн человек в год. Это к слову о значении музее. Музеи ведь не только хранят, но и воспитывают, образовывают».

По его словам, не воспользоваться потенциалом Псковского музея-заповедника было бы несправедливо.

Директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева отметила, что прибывшие эксперты, представляющие музеи страны, готовы обменяться имеющимися технологиями: электронными продажами билетов, продвижением музея в соцсетях и многим другим.

«31 мая на собрании Союза музеев мы должны будем доложить о нынешней поездке, и мы будем говорить о наших выводах, а общий президиум будет принимать решение», – заявила на брифинге генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева.

Также Юрий Мудров добавил, что в следующем году отмечается 110-летие со дня рождения Юрия Спегальского: «Думаю, мы проведем совместную научную конференцию: возможно, день в Петербурге, день - в Пскове. Издадим сборник, посвящённый Юрию Спегальскому».