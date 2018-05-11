Гражданка Латвии пыталась незаконно пересечь госграницу в Невельском районе

16:21, 11 мая 2018, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданку Латвии, которая пыталась незаконно пересечь госграницу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Уроженка Латвии направлялась в Санкт-Петербург на поезде международного следования для встречи со знакомыми. Женщина была осведомлена о порядке пересечения российско-белорусского участка границы иностранными гражданами. Несмотря на это, она приобрела билет на поезд и отправилась в путь. При проверке документов у пассажиров поезда пограничники обнаружили, что помимо нарушения порядка пересечения данного участка границы гражданами третьих стран, у задержанной отсутствовала действительная российская виза. Позже пограничникам стало известно, что женщина умышленно пыталась незаконно пересечь госграницу.

Сейчас в отношении иностранки возбуждено и расследуется уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Санкция инкриминируемой ей статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.