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Общество

Подвалы Поганкиных палат больше всего хотят увидеть псковичи на «Ночи музеев»

На всероссийской акции «Ночь музеев» в Пскове, которая состоится 18 мая с 19:00 до 00:00, жители города, согласно опросам в соцсетях, больше всего хотят увидеть подвалы Поганкиных палат. Об этом заявила заместитель директора Псковского музея по организационно-массовой и методической работе Татьяна Огинская в ходе брифинга 11 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, опрос в соцсетях среди посетителей музея был проведен впервые. Поганкины палаты, как отметила Татьяна Огинская, последний раз открывались в 2011 году. Сейчас там ведут подготовку, специалисты монтируют освещение для открытия. Также планируется провести небольшую интерактивную программу.

«Эта ночь будет завершающей перед большой реконструкцией. Планируется, что она начнется в июле», - отметила Татьяна Огинская.

Кроме того, она рассказала, что на концерт памяти кузнеца, художника-реставратора, барда Евгения Вагина, который также пройдет в рамках «Ночи музеев», откликнулось большое количество бардов. «Надеемся, что погода будет нам благоволить. В рамках ночи музее подготовлено также 5 выставок - 4 из них - выставки одного предмета», - добавила Татьяна Огинская.

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