Капремонт Троицкого моста планируется провести в Пскове

17:29, 11 мая 2018, ПАИ

11 мая в Пскове состоялось совещание по вопросу реконструкции улицы Леона Поземского. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в рамках реконструкции улицы планируется капитальный ремонт Троицкого моста, который ведет из центра на Запсковье. Этот мост один из самых старых и самых проблемных в Пскове. Он построен в 1954 году и нуждается в капитальном ремонте. За более 60 лет эксплуатации несущие конструкции моста пострадали больше всего.

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по дорожному хозяйству Елена Трошкова ознакомила участников совещания с двумя проектами по реконструкции моста. Первый предполагает фактическую замену проема строения. В этом случае для ремонта моста требуется частичное перекрытие дорожного движения. «Безусловно, этот вариант был бы экономичнее, но, к сожалению, сегодняшний мост и опоры построены по консольному типу, в связи с этим возникает необходимость дополнительных опор и свай», - рассказала Елена Трошкова. Второй вариант ремонта моста - это повторение той конфигурации моста, которая существует на сегодняшний день - арочно-консольный тип. Принцип консольности будет сохранен, а мост станет железобетонным.

Заместитель главы администрации города Валентина Зубова подчеркнула, что реконструкция объекта может занять более года: «Приступить к работам быстро не получится. Существует несколько сценариев реконструкции: полная остановка движения - перекрытие моста и капитальный ремонт или частичное перекрытие по полосам и ремонт только несущих конструкций. Полное перекрытие моста ощутимо усложнит транспортную обстановку в городе. Кроме того, тогда повысится транспортная нагрузка на Ольгинский мост. Перед нами стоит непростая задача, но я уверена, что торопиться не следует, должна быть четкая обоснованность каждого из проектов, чтобы решить вопрос качественно. Сейчас важно учесть все возможные варианты улично-дорожной сети, взвесить все плюсы и минусы, и выбрать наиболее приемлемый вариант».

Также участники заседания обсудили варианты разветвления улицы Леона Поземского, обозначение пешеходных дорожек и сохранение исторической среды.

Начальник ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт подчеркнул, что улица Леона Поземского является магистральной, поэтому необходимо учитывать пропускную способность: «Это не только один из крупнейших, но и стратегически значимый объект. Работы по реконструкции должны пройти максимально организованно и оперативно».

Ориентировочная сумма реконструкции составляет около 400 млн рублей. Точная цифра будет известна после составления проектно-сметной документации по каждому из проектов.

Добавим, в конце мая состоится еще одна встреча, куда будут приглашены представители Управления культуры администрации города.