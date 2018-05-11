Ярмарка «Саженец-2018» открылась в Пскове

17:19, 11 мая 2018, ПАИ

11 мая на площадке рынка, расположенного на улице Текстильной в Пскове, состоялось открытие пятой сезонной ярмарки «Саженец-2018», организатором которой выступает МКУ «Снежинка». Ярмарка продолжит работу до конца сентября, ежедневно с 9 до 16 часов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С приветственными словами к посетителям ярмарки обратился глава Пскова Иван Цецерский: «Труд на земле очень тяжёлый, но благодарный, а мы благодарны вам за плоды ваших стараний, которые вы ежегодно привозите на ярмарку». Глава города пожелал сельхозпроизводителям удачной торговли, а псковичам - покупок. Руководитель муниципалитета осмотрел торговые палатки и пообщался с продавцами и посетителями ярмарки, приобрел товары для дачи. Среди посетителей весенней ярмарки Иван Цецерский встретил Почётного гражданина Пскова, ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ваулина. Фронтовик заметил, что уже купил семена и саженцы и похвалил организацию ярмарки.

Участие в мероприятии принимают более 60 предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводов-любителей из Пскова и всех районов Псковской области, а также из Белоруссии и Молдавии. Сельскохозяйственная продукция - рассада, саженцы, удобрения, живность и многое другое - представлена по ценам производителей.

Как рассказал директор МКУ «Снежинка» Олег Сладковский, ярмарка организуется уже в пятый раз с целью поддержки местных сельхозпроизводителей: «Контракты заключены с более чем пятьюдесятью предпринимателями, поэтому садоводам сложно что-то не найти на этой ярмарке».

Добавим, сегодня для всех посетителей сезонной ярмарки «Саженец-2018» организована развлекательная программа с конкурсами, призами и выступлениями коллектива творческого объединения «Аллегро».