Ремесленные мастер-классы под открытым небом в честь Дня Ганзы пройдут в Пскове

18:09, 11 мая 2018, ПАИ

20 мая с 13:00 до 15:00 в Пскове в амфитеатре Детского парка Псковский городской молодежный центр проведет ремесленные мастер-классы под открытым небом. Мероприятие приурочено к Дню Ганзы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе молодежного центра.

Как рассказали организаторы, псковичи любого возраста смогут бесплатно поучаствовать в мастер-классах по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, эко-органайзера, украшению свечей, лепке из полимерной глины и многих других. В качестве преподавателей выступят волонтёры Молодой Ганзы и приглашенные мастера. Тематика некоторых мастер-классов связана с исконно ганзейскими промыслами и псковскими товарами.

Подробности - по телефону 56-44-44.