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Общество

Почти на 99 млрд рублей вырастут расходы ПФР на выплату пенсий

В 2018 году расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплату пенсий увеличат почти на 99 млрд рублей. Вместе с тем трансферт из федерального бюджета снизится на 68,3 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на ПФР.

«В соответствии с поправками в бюджет Пенсионного фонда России, внесенными в Правительство, расходы ПФР на выплату пенсий в 2018 году увеличатся почти на 99 млрд рублей. Общие расходы на пенсионное обеспечение вырастут на 371 млрд рублей и составят 7,35 трлн рублей. При этом поправки также предусматривают сокращение трансфертов бюджету ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. Таким образом, снижается зависимость от федерального бюджета», - сообщили в фонде.

Между тем при исполнении бюджета переходящие остатки средств составят 234,2 млрд рублей. Эти средства используют на финансирование расходов текущего года, чтобы снизить размер трансферта.

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