В Псковской области «Единая Россия» запустила дебаты в рамках предварительного голосования

16:23, 11 мая 2018, ПАИ

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» объявило о старте дебатов между участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на выборах глав районов Псковской области и довыборах в региональный парламент. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

Первая дискуссия состоится 11 мая в 18:00 в Доме культуры деревни Туричино (улица Центральная, 53). Здесь пройдут дебаты между участниками ПГ по определению кандидата от «Единой России» в главы Невельского района - первым заместителем главы района Олегом Майоровым и директором МУП «Теплосети» Александром Боневым.

«Я надеюсь, что дебаты будут организованы на высоком уровне. У участников будет возможность высказать свою позицию и обозначить приоритеты, а также пригласить избирателей на счетные участки для того, чтобы они могли проголосовать и выразить свое предпочтение», - сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов.

Он отметил, что принять участие в предварительном голосовании 3 июня смогут все, кто обладает активным избирательным правом. Перед этим в ходе дебатов они смогут задать претендентам на выдвижение интересующие вопросы и получить на них ответы, чтобы составить представление о кандидатах и сделать свой выбор в единый день предварительного голосования.