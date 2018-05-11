Цены на мобильную связь снизились в России

18:12, 11 мая 2018, ПАИ

В России с августа 2017 года на 4% снизилась средняя стоимость минимального пакетного тарифа сотовых операторов. В настоящее время она составляет 258,3 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационно-аналитическое агентство Content Review.

Отмечается, что при расчетах учитывали те пакетные тарифы на мобильную связь, которые наиболее доступны для предоплатной системы расчетов, включающие в себя минимум 1 гигабайт мобильного интернета, а также голосовые звонки. Во всех регионах страны во внимание были приняты тарифы МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.



По мнению аналитиков, снижение цен связано с внедрением тарифов-конструкторов, которые позволили значительно оптимизировать расходы на услуги связи.