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Общество

На 30 тысяч рублей оштрафован псковский военнослужащий за подделку водительских прав

В Пскове военнослужащий получил штраф в 30 тысяч рублей за подделку водительского удостоверения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Военно-следственного отдела Следственного комитета РФ по Псковской области.

2 сентября 2017 года военнослужащий – ефрейтор войсковой части 32515, - управляя легковым автомобилем «Деу нексия», возле дома № 91 по улице Николая Васильева в Пскове, предъявил инспектору ДПС ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Следователи установили, что августе 2017 года он, находясь в Пскове, незаконно приобрел по объявлению в Интернете фальшивое водительское удостоверение категории «В, В1 и М». 

Псковский гарнизонный военный суд признал ефрейтора виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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