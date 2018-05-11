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Общество

Сто тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на 2 года получил ефрейтор за тяжкое ДТП в Пскове

Военнослужащего ефрейтора войсковой части 32515 осудили за совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человеку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону,

Предварительное следствие и суд установили, что 17 июля 2017 года мужчина, управляя технически исправным автомобилем ВАЗ-21074, в нарушение пунктов 8.1 и 13.4 Правил дорожного движения, поворачивая налево с улицы Юбилейную на улицу Народную по зеленому сигналу светофора, не пропустил двигавшийся по улице Юбилейной во встречном направлении ВАЗ-211230, чем создал опасность для движения, а также помеху указанному автомобилю. Всё это  привело к столкновению. В результате ДТП два пассажира ВАЗа получили телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал ефрейтора виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года.

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