Ольга Кутузова и Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области

17:14, 11 мая 2018, ПАИ

Псковичка и юрист Ольга Кутузова и житель Дновского района, член Молодежного парламента Псковского областного Собрания депутатов, общественник, инвалид-колясочник Владимир Петров стали общественными помощниками губернатора Псковской области. Официальные встречи, в рамках которых они получили предложение от врио главы региона Михаила Ведерникова занять эту позицию, состоялись 11 мая в администрации области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников поблагодарил общественников за активную жизненную позицию и важную социальную работу, которую они проводят по защите прав социально незащищенных слоев населения, и выразил уверенность, что вместе, общими усилиями, они смогут сделать еще больше на благо жителей Псковской области.

«Спасибо вам огромное за ваше предложение, за оказанные честь и доверие. Я, конечно же, согласен работать в вашей команде и лично участвовать во всех проектах. У меня для этого хватит сил и энергии», — сказал в ответ на предложение Владимир Петров.

Ольга Кутузова, принимая предложение, также поблагодарила врио губернатора за оказанное доверие.

В ходе встречи руководитель региона и общественные помощники обсудили направления совместной работы. Основная цель — продолжение работы по организации доступной среды в Псковской области, используя современные технологии. Владимир Петров предложил создать интерактивную карту, с помощью которой маломобильные группы граждан смогут узнать о доступности того или иного объекта и проложить к нему маршрут. Михаил Ведерников идею поддержал, отметив, что собранная и обобщенная информация послужит базой для дальнейшей работы областных властей. «Мы вместе будем работать над тем, чтобы доступных объектов у нас становилось все больше, и Псковская область стала удобной и комфортной для всех ее жителей», — добавил врио губернатора.

Отмечается, что Ольга Кутузова оказывает социально правовую помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также у нее есть два проекта для людей с нарушением зрения. Один («Звонкие сердца») из них нацелен на создание условий для обучения таких детей музыке, второй («Город на кончиках пальцев») — предполагает размещение тактильных информационных табличек для слабовидящих на территории Псковского кремля. Михаил Ведерников предложил не ограничиваться только стенами Крома, и распространить эту идею на все памятники истории и архитектуры, чтобы люди с ОВЗ могли познакомиться с богатым наследием Псковской области.

Напомним, что назначение общественным помощником губернатора области происходит в соответствии с порядком, утвержденным указом губернатора «Об общественных помощниках губернатора Псковской области».

Предполагается, что всего в институт общественных помощников главы региона войдет порядка 30 человек — активные представители каждого муниципального образования региона, пользующиеся уважением и авторитетом среди жителей. Некоторые из них будут курировать тематические направления. На эту позицию также смогут претендовать участники проекта «Команда 2018».

Ранее общественными помощниками губернатора стали активистка псковского отделения Общероссийского народного фронта, жительница Палкинского района Наталья Плявинская и заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук.