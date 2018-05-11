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Мемориалы жертвам фашизма в Порховском районе посетили делегации Белоруссии, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей
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Общество

Соглашение о сохранении памяти о сожжённых деревнях России и Белоруссии подписали в Псковской области

11 мая представители делегаций Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Псковской области и Логойского района Минской области Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве по увековечиванию и сохранению памяти о сожжённых деревнях и заживо сожжённых в них людях немецкими оккупантами на территории России и Белоруссии. Об этом с круглого стола «На страже памяти священной» сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

В рамках круглого стола участники подвели итоги визита в Порховский район. Директор Государственного мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский отметил, что значение Хатыни, как и других сожженных деревень, огромно. Он также рассказал, что в Белоруссии создан одноименный мемориальный комплекс, пригласил всех собравшихся его посетить в 2019 году - в год юбилея с момента создания.

Руководитель краеведческого кружка Муниципального казенного учреждения «Дом культуры «Калитино» в Ленинградской области Лариса Белова поблагодарила за возможность посетить Порховский район и увидеть памятные места. Она рассказала участникам круглого стола об истории деревни Большое Заречье, которой, как и порховской Красухи, нет уже 75 лет. Порховичей пригласили с ответным визитом посетить в Волосовский район.

Председатель президиума Ленинградского объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков Александр Веретин рассказал, что нужно развивать взаимодействие в сфере организации мероприятий для молодёжи. Например, есть инициатива организовать памятный молодежный поход по пути следования продовольственного обоза из Псковской области в блокадный Ленинград. По его словам, тема партизанского движения, того, что происходило за блокадным кольцом, не слишком популярна. В стране нет музея, посвященного партизанам, в то же время в Минске открылся музей, в котором, в частности, освещена эта тема.

Глава Порховского района Виктор Степанов, подводя итог, отметил, что необходимо говорить не только о героизме и мученичестве погибших, но и о том, «что стало с теми, кто все это устроил». По его мнению, необходимо «поднять партизанский флаг бессмертного полка» и шире освещать тему партизанского движения.

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