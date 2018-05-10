Сосед по общежитию обокрал товарища в Великих Луках

17:36, 11 мая 2018, ПАИ

Сосед по общежитию обокрал товарища в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из комнаты общежития на Октябрьском проспекте был похищен мобильный телефон. Неизвестный проник в комнату через незапертую дверь, а телефон, принадлежавший 17-летнему студенту, лежал на тумбочке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался студент второго курса, который проживал в соседней с потерпевшим комнате. Похищенный мобильный телефон обнаружен и изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору города.