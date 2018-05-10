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Сосед по общежитию обокрал товарища в Великих Луках

Сосед по общежитию обокрал товарища в Великих Луках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, из комнаты общежития на Октябрьском проспекте был похищен мобильный телефон. Неизвестный проник в комнату через незапертую дверь, а телефон, принадлежавший 17-летнему студенту, лежал на тумбочке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу  Великие Луки установили подозреваемого  в совершении кражи. Им оказался студент второго курса, который проживал в соседней с потерпевшим комнате. Похищенный мобильный телефон обнаружен и  изъят.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 3 статьи 158  УК РФ (кража). В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано прокурору города.

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