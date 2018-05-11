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Общество

До пяти лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу медного кабеля и шахтерского фонарика

В Великих Луках местному жителю грозит до пяти лет тюрьмы за кражу медного кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 12 марта в Великих Луках на улице Щорса неизвестный сломал дверь в строительном вагончике и украл 50 метров медного кабеля и шахтерский фонарь. В полицию с заявлением о совершенном преступлении обратилась потерпевшая -  33-летняя жительница Великолукского района.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался 37-летний не работающий местный житель, который проживал на соседней улице. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Часть похищенного была изъята. Медный кабель подозреваемый  успел продать, а  вырученные деньги потратил на спиртное.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  пунктом «б» части 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего рассмотрения. Фигуранту может быть назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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