До пяти лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу медного кабеля и шахтерского фонарика

17:31, 11 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках местному жителю грозит до пяти лет тюрьмы за кражу медного кабеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 12 марта в Великих Луках на улице Щорса неизвестный сломал дверь в строительном вагончике и украл 50 метров медного кабеля и шахтерский фонарь. В полицию с заявлением о совершенном преступлении обратилась потерпевшая - 33-летняя жительница Великолукского района.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался 37-летний не работающий местный житель, который проживал на соседней улице. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Часть похищенного была изъята. Медный кабель подозреваемый успел продать, а вырученные деньги потратил на спиртное.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело направлено в городской суд для дальнейшего рассмотрения. Фигуранту может быть назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.