Фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело» впервые пройдет в Пскове

17:32, 11 мая 2018, ПАИ

1 и 3 июня в Псковском областном центре народного творчества впервые пройдет Фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по культуре.

К участию приглашаются творческие коллективы, индивидуальные авторы-любители и профессиональные мастера-кукольники со всех районов области. Для этого до 22 мая необходимо подать заявку в Госкомитет и представить материалы о творчестве автора. Помимо псковских мастеров уже заявились кукольники из Оренбурга и Нижнего Новгорода.

Мероприятие проводится в два этапа. 1 июня в 16:00 в Доме ремесел состоится открытие выставки народных и авторских кукол. Через день пройдет развлекательно-познавательная программа: мастер-классы ведущих кукольников для детей и взрослых, экскурсии по выставке кукол, народные игры и забавы, спектакли кукольного театра Псковского политехнического колледжа, ярмарки ремесел.

Организаторами проекта выступают Псковский областной центр народного творчества совместно со студией «Псковский кукольный дом» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Фестиваль ремесленной культуры «Кукольное дело» — это своеобразный ответ на вопрос о состоянии народного творчества в регионе. Он призван продемонстрировать огромный арсенал художественных и технологических приемов, исторических знаний, которые используют мастера при создании кукол.

Отметим, что мероприятие проводится в рамках Областного фестиваля ремесленной культуры «Псковский стиль». Следующие мероприятия проекта — фестивали ремесленной культуры «Художественная обработка растительных материалов» 30 июня в Порхове, «Теплая мода» 14 октября в Опочке, «Псковское ручное ткачество» в ноябре в поселке Идрица Себежского района.

Справки о фестивале можно получить по телефонам: 8(8112) 622334, 661749.