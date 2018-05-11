Проект по дальнейшему развитию туристического кластера представила Псковская область в Москве

18:01, 11 мая 2018, ПАИ

10 мая в Москве состоялось заседание рабочей группы по проведению экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)», в ходе которого Первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и первый заместитель Государственного комитета по культуре Юлия Белобородова обозначили намерение региона участвовать в программе и презентовали проект предложений по дальнейшему развитию туристического кластера на территории Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Совещание проходило в Торгово-промышленной палате РФ под председательством руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова во исполнение поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ. В заседании приняли участие ведущие эксперты в сфере туризма Российской Федерации.

Члены рабочей группы отметили, что Псковский регион является активным участником первого этапа федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма, который завершается в этом году, и рекомендовали успешный опыт туркластера «Псковский» распространять на другие уникальные территории региона.

Напомним, что благодаря туркластеру «Псковский» в историческом центре Пскова появились новые общественные пространства, ставшие местами для проведения массовых событийных мероприятий и основой для новых туристических маршрутов. В рамках проекта было дополнительно создано порядка 1 тыс. рабочих мест. В результате в регионе наблюдается ежегодное увеличение турпосещений (туристов, экскурсантов) в среднем на 15%.