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Общество

В Псковской библиотеке состоится встреча с главным редактором журнала «Введенская сторона»

Псковская областная универсальная научная библиотека и Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки приглашает всех желающих 15 мая в 15.00 на урок об искусстве, который состоится в режиме видео-конференц-связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Занятия проведет художник, педагог, главный редактор и издатель российского журнала об искусстве для школьников «Введенская сторона» Николай Локотьков. 

Он расскажет о том, как открыть собственную школу для детей, о своих методиках преподавания, о самых ярких выпусках журнала «Введенская сторона», который он издаёт уже 20 лет, а также о своих работах как художника. 

Вклад Локотькова в сохранение культурного наследия России и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения оценен на высоком уровне - государственными и негосударственными наградами, премиями и грантами.

Его воспитанники с участвуют в различных выставках. Работы Локотькова хранятся в национальных и частных галереях России, Европы и Северной и Южной Америках. 

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