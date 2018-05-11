В Псковской библиотеке состоится встреча с главным редактором журнала «Введенская сторона»

19:26, 11 мая 2018, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека и Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки приглашает всех желающих 15 мая в 15.00 на урок об искусстве, который состоится в режиме видео-конференц-связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Занятия проведет художник, педагог, главный редактор и издатель российского журнала об искусстве для школьников «Введенская сторона» Николай Локотьков.

Он расскажет о том, как открыть собственную школу для детей, о своих методиках преподавания, о самых ярких выпусках журнала «Введенская сторона», который он издаёт уже 20 лет, а также о своих работах как художника.

Вклад Локотькова в сохранение культурного наследия России и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения оценен на высоком уровне - государственными и негосударственными наградами, премиями и грантами.

Его воспитанники с участвуют в различных выставках. Работы Локотькова хранятся в национальных и частных галереях России, Европы и Северной и Южной Америках.