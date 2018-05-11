В Москве представили проект по развитию туркластера Псковской области

19:48, 11 мая 2018, ПАИ

Заседание рабочей группы по проведению экспертизы инвестиционных проектов, предлагаемых к включению в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» состоялось в Москве в среду, 10 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, совещание проходило в Торгово-промышленной палате РФ под председательством руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова во исполнение поручений президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ.

В заседании приняли участие ведущие эксперты в сфере туризма Российской Федерации. Псковскую область представили первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и первый заместитель Государственного комитета по культуре Юлия Белобородова.

Они еще раз обозначили намерение региона участвовать в программе на 2019–2025 годы и презентовали проект предложений по дальнейшему развитию туристического кластера на территории Псковской области.

Члены рабочей группы отметили, что Псковский регион является активным участником первого этапа федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма, который завершается в этом году, и рекомендовали успешный опыт туркластера «Псковский» распространять на другие уникальные территории региона.

Напомним, что благодаря туркластеру «Псковский» в историческом центре Пскова появились новые общественные пространства, ставшие местами для проведения массовых событийных мероприятий и основой для новых туристических маршрутов. В рамках проекта было дополнительно создано порядка 1 тыс рабочих мест. В результате в регионе наблюдается ежегодное увеличение турпосещений (туристов, экскурсантов) в среднем на 15%.