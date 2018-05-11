Коллекции Псковского музея по значимости не уступают российским и зарубежным музеям, считает эксперт Союза музеев России

20:16, 11 мая 2018, ПАИ

Коллекции Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника по своей значимости находятся на одном уровне с ведущими музеями России и зарубежья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, такое мнение высказала эксперт Союза музеев России, генеральный директор Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Наталья Григорьева в пятницу, 11 мая. Она возглавляет комиссию Союза музеев России, которая приехала в Псков для ознакомления с положением дел в Псковском музее-заповеднике.

«Впечатление о Псковском музее очень хорошее. Коллекции Псковского музея по своей значимости находятся на одном уровне с ведущими музеями страны и зарубежья. Здесь есть значимые научные публикации и открытия», — сказала Наталья Григорьева.

Она также рассказала, что долго и откровенно общалась с советом трудового коллектива, профсоюзным активом, а также заведующими отделов по основным направлениям деятельности музея, и отметила, что коллектив музея высоко профессиональный и очень опытный. «В музее также есть плеяда молодых сотрудников, которые перенимают опыт старшего поколения. Преемственность традиций заметна. Коллектив готов работать», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, по мнению Натальи Григорьевой, в Пскове созданы современные условия для профессиональной реставрационной деятельности, а также серьезной выставочной работы. Есть и серьезный потенциал для развития культурно-познавательного туризма.

Позитивные впечатления остались у еще одного члена экспертной группы, генерального директора Государственного музея-заповедника «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова.«Здесь дела обстоят лучше, чем существуют мнения на этот счет. Музей в состоянии показывать самостоятельно интереснейшие экспозиции, которые могут быть как тематическими, так и проблемными», — отметил он.

Директор Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника«Казанский Кремль» Зиля Валеева также сообщила, что планирует организовать с Псковским музеем-заповедником несколько совместных проектов. Кроме того, представители музейного сообщества выразили готовность обменяться с псковичами опытом выстраивания организационной и информационной работы.

«На итоговой коллегии Министерства культуры Российской Федерации было отмечено, что в прошлом году посещаемость российских музеев составила 128 млн человек. Она обогнала театры и кинотеатры. Это очень хороший показатель того, насколько музеи востребованы современным обществом», — сказал в завершение член экспертной группы Союза музеев России, генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве Сергей Архангелов.

Результаты своей работы комиссия представит на заседании Президиума Союза музеев России, после чего будет принято решение о восстановлении членства Псковского музея в данной ассоциации. На сегодняшний день предварительное согласие уже получено.