Реализацию «майских» Указов Президента обсудила Вера Емельянова с руководством муниципалитетов

20:40, 11 мая 2018, ПАИ

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова провела очередное совещание с заместителями глав муниципалитетов, курирующими социальную сферу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, совещание прошло в пятницу, 11 мая, в режиме видеоконференцсвязи.

Главным вопросом для обсуждения стало исполнение «майских» Указов президента РФ в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы. В целом по Псковской области показатели «дорожной карты» по зарплатам работников здравоохранения, культуры, а также дошкольного, общего и дополнительного образования выполнен. Также в бюджете Псковской области на этот год в полной мере предусмотрено финансирование на поддержание стопроцентного исполнения задач, поставленных главой государства, подчеркнула Первый вице-губернатори обратила внимание заместителей Глав районов на необходимость эффективно использовать бюджетные средства на эти цели.

В ходе заседания также поднимался вопрос своевременной выплаты зарплаты работникам внебюджетных предприятий и организаций. Как рассказал руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадий Иойлев, только усилиями инспекции с начала года работодатели погасили задолженность по зарплате перед работниками в размере более 52 млн рублей. Он также напомнил участникам ВКС о необходимости создания в каждом районе телефона «горячей линии» для оперативного информирования властей о задержке зарплат работникам.

Об итогах этой работы в каждом муниципалитете еженедельно докладывается врио губернатора Михаилу Ведерникову, который держит этот вопрос на особом контроле, добавил Геннадий Иойлев.

Участники совещания также обсудили ход подготовки к проведению 52-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии. Программа фестиваля будет включать в себя лучшие традиции прежних лет и новые формы, рассказала заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Анна Бударина. Она призвала муниципалитеты оперативно сформировать официальные делегации для участия в центральных мероприятиях праздника поэзии.