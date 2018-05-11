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Общество

«Аллею памяти» на месте сожженной деревни Красухи заложили в Порховском районе

«Аллею памяти» на месте сожженной деревни Красухи в Порховском районе заложили ветераны Псковской и Ленинградской областей Российской Федерации и Минской области Республики Беларусь в пятницу, 11 мая. Подразумевается, что в дальнейшем любой желающий может также посадить здесь дерево в память о жертвах фашизма, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации.

К памятнику «Скорбящая псковитянка», установленному на этом месте, члены ветеранских организаций совместно с районными представителями военно-патриотического движения «Юнармия» также возложили цветы.

Кроме того, представители поискового отряда из Беларуси передали Порховскому музею капсулу с землей из Большого Заречья Ленинградской области. Эта деревня тоже была сожжена немецко-фашистскими войсками.

Также ветераны посетили мемориал жертвам фашизма на месте концентрационного лагеря для военных и гражданских лиц «Дулаг-100», где почтили память погибших, возложив цветы к подножию памятного знака.

В завершение в Порхове состоялся круглый стол на тему «На страже памяти священной», в ходе которого обсуждались направления сотрудничества регионов России и Беларуси по сохранению памяти о сожженных немецко-фашистскими оккупантами населенных пунктах.

Ветераны отметили, что трагедиям в Красухе, Большом Заречье, белорусской Хатыни и ряде других уничтоженных в годы ВОВ деревень в этом году исполняется 75 лет. Они высказали предложения утвердить общероссийский День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень, а также организовать в память о таких населенных пунктах музей и международное движение.

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