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Общество

О противопожарной безопасности рассказали жителям Красногородска

11 мая в Красногородске прошел профилактический рейд по соблюдению требований пожарной безопасности в быту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлён обход домовладений, в том числе с проживанием многодетных и неблагополучных семей, с жителями проведены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, распространены листовки и памятки о мерах пожарной безопасности. 

В ходе бесед до граждан доведена обстановка с пожарами на территории Псковской области и Красногородском районе. Рассмотрены вопросы по соблюдению правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации газового оборудования, электрооборудования и отопительных приборов.

С жителями проведена работа по разъяснению требований пожарной безопасности в пожароопасный период, действий в случае возникновения (обнаружения) пожара, недопустимости детской шалости с источниками повышенной опасности, в том числе с огнём. Населению посёлка также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.

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