Британские ученые нашли средство, помогающее людям справиться с облысением

21:53, 11 мая 2018, ПАИ

Ученые из Великобритании нашли вещества, способные помочь людям, страдающим от облысения. Как пишет РИА Новости, об открытии сообщается на сайте Манчестерского университета.

В настоящее время при лечении облысения используются два препарата: миноксидил и финастерид, однако оба имеют побочные эффекты, а результаты их применения зачастую оказываются неудовлетворительными.

Ученые из Манчестерского университета исследовали иммунодепрессант циклоспорин А, применяемый с 80-х годов прошлого века для предотвращения аутоиммунных заболеваний и отторжения пересаженных органов. Среди его побочных эффектов отмечался рост волос у пациентов.

Исследователи обнаружили, что циклоспорин А подавляет экспрессию гена SFRP1, который, в свою очередь, препятствует развитию некоторых тканей, в том числе и волосяных луковиц. Кроме того, выяснилось, что аналогичным действием обладает еще один препарат под названием WAY-316606, изначально предназначенный для лечения остеопороза.