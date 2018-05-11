Школьники из Великих Лук посетили Музей Победы в Москве

22:00, 11 мая 2018, ПАИ

Школьники из Архангельска, Великих Лук (Псковская область), Волгограда, Курска, Малоярославца (Калужская область), Новгорода, Тулы побывали в Музее Победы в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Поездка прошла в рамках акции «Линейка памяти». На экскурсии «Флаги над Берлином» рассказали о периоде 1945 года. Гости музея узнали о взятии Рейхстага, прошлись по Королевской площади вместе с бойцами одной из знаменных групп – разведчиками из взвода Семена Сорокина.

В Зале Славы Музея Победы экскурсантов ждал 3D-фильм о войне. На куполе зала показали ключевые моменты кровопролитной войны ХХ столетия – от последних мирных дней лета 1941 года до Парада Победы на Красной площади в 1945 году.

Отметим, военно-патриотическая акция «Линейка памяти» прошла в столице 9 и 10 мая. Акция была посвящена празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ней участвовали учащиеся 5-11-х классов средних общеобразовательных учебных учреждений, а также представители детских и молодежных общественных организаций из разных регионов России.