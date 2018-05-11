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Общество

Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников поручил главе администрации Великих Лук Игорю Чевжику создать специальную комиссию и провести комплексную проверку всех детских площадок и игровых зон в городе на соответствие нормам безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Прошу провести проверку в максимально сжатые сроки. Мы должны удостовериться, что игровые зоны безопасны для детей. О результатах прошу доложить мне лично», - сказал врио губернатора в разговоре с главой администрации Великих Лук.

Напомним, сегодня в Великих Луках на игровой площадке погиб ребенок. Трагедия связана с катанием на качелях.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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