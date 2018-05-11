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Общество

Манжеты для резиновой обуви производят теперь в псковской исправительной колонии

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области производят вкладыши и манжеты для производства резиновой обуви. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На сегодняшний день производство вкладышей и манжетов ведется на швейном участке цеха №1. На участке трудоустроено 20 осужденных, которые работают по установленному плану-графику в две смены. В месяц осужденные изготавливают по 120 000 тысяч единиц выпускаемой продукции. В случае увеличения объёмов производства появиться возможность создать дополнительные рабочие места для осужденных.

Помимо этого, на этом же участке на технике, предоставляемой заказчиком, осужденные шьют майки и кофты для сети ресторанов общественного питания, а также одноразовые тапки, сумки, косметички для РЖД и Аэрофлот.

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