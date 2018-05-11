О правилах дорожного движения напомнили сотрудникам Псковского филиала Академии ФСИН России

22:29, 11 мая 2018, ПАИ

О безопасности дорожного движения сотрудникам Псковского филиала Академии напомнила инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

При беседе с постоянным составом Псковского филиала академии особое внимание Юлия Федорова уделила вопросам обязательного соблюдения правил дорожного движения, применения ремней безопасности и специальных удерживающих устройств для перевозки детей; недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На встрече с инспектором ГИБДД сотрудники образовательной организации узнали о правилах поведения при возникновении конфликтных ситуаций между участниками дорожно-транспортных происшествий и необходимости мирного урегулирования возникших разногласий.