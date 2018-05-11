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Общество

Стать волонтерами призвали коллектив Псковского филиала Академии ФСИН

На служебной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава сотрудникам напомнили, что 2018 год в России объявлен годом волонтера и добровольца, поэтому важно уделять особое внимание проведению социально значимых мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Перед собравшимися выступил доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков, который рассказал об истории добровольной помощи со времен Древней Руси и напомнил, что в вузе волонтерская деятельность ведется на протяжении многих лет. В 2010 году было даже принято решение оформить волонтерскую работу в отдельное направление в составе органов самоуправления курсантов, студентов и слушателей под названием «Волонтерское движение». Тогда был разработан ряд социальных программ и проектов, которые и по сей день активно реализуются, например, при работе с детьми, оставшимися без попечения родителей.

Кроме того, на сегодняшний день волонтеры Псковского филиала академии успешно проявляют себя в мероприятиях как патриотической направленности, так и антинаркотической деятельности, проводя ежегодный мониторинг наркоситуации в Псковской области.

На служебной подготовке начальствующего и профессорско-преподавательского состава руководством вуза было отмечено, что волонтерская и добровольческая деятельность в Псковском филиале академии должна быть продолжена при тесном взаимодействии с администрациями Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона. При этом каждый сотрудник должен внести свой посильный вклад в развитие этого социально значимого направления.

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