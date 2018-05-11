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Культура

Российский фильм о детях-героях покажут в Каннах

На следующей неделе в рамках 71-го Каннского международного фестиваля состоится показ документального фильма «Не время для героизма». Об этом сообщает РИА Новости.

Эта лента была снята «Молодой Гвардией», ее представят в номинации короткометражек Short Film Corner. Фильм «Не время для героизма» прошел серьезный отбор, чтобы попасть в список участников Каннского фестиваля.

В документальном фильме рассказывается о семерых юных российских героях - кто-то спас девочку на пожаре, кто-то, рискуя жизнью, помог тонущему ребенку. В «Молодой Гвардии» уверены, что истории этих отважных детей должны узнать как можно больше людей во всем мире.

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