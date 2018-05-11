Как правильно вести себя во время пожара рассказали школьникам из Неелово

22:54, 11 мая 2018, ПАИ

Специалисты Нееловского культурно-досугового центра провели познавательно - игровую программу «Огонь друг – огонь враг» среди школьников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе районной администрации, цель такой программы - закрепить знания детей по противопожарной безопасности и способствовать формированию навыков безопасности жизни у детей.

В ходе игры дети повторили правила пожарной безопасности, как правильно вести во время пожара в любом помещении и в игровой форме нашли пожарные выходы и средства пожаротушения и сигнализации в помещении культурно-досугового центра.